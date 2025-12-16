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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (16) em baixa de 1,3%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,44

Publicado em 16 de Dezembro de 2025 às 11:53

Publicado em 

16 dez 2025 às 11:53
Investimento, previsões, mercado financeiro
Investimento, previsões, mercado financeiro Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (16) em baixa de 1,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,44. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 16-12-25.mp3

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