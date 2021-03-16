Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (16) em baixa de 0,1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,62 e Dólar Comercial a R$ 5,56. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 16-03-21
Publicado em 16 de Março de 2021 às 12:18
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