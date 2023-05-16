Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (16) em alta de 0,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro -Marlo - 0.58s - 16-05-23.mp3
Publicado em 16 de Maio de 2023 às 12:00
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta