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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (16) em alta de 0,61%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial R$ 4,90

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 12:00

Publicado em 

16 mai 2023 às 12:00
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo Crédito: Facebook B3/Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (16) em alta de 0,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro -Marlo - 0.58s - 16-05-23.mp3

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