Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (15) em queda de 0,11%. Mercado de moedas em alta, com Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 15-06-21
Publicado em 15 de Junho de 2021 às 12:31
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