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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (15) em queda de 0,11%

Mercado de moedas em alta, com Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 12:31

Publicado em 

15 jun 2021 às 12:31
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (15) em queda de 0,11%. Mercado de moedas em alta, com Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 15-06-21

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