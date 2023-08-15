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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (15) em alta de 0,05%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial R$ 4,99

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 12:01

Publicado em 

15 ago 2023 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (15) em alta de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 15-08-23

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