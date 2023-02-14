Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (14) em queda de 0,17%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 14-02-23.mp3
Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 11:59
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