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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (14) em alta de 0,45%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,87 e Dólar Comercial em R$ 4,99

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 11:51

Publicado em 

14 abr 2026 às 11:51
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investimentos, renda fixa, mercado financeiro, finanças Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (14) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,87 e Dólar Comercial em R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s - 14-04-26.mp3

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