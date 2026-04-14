Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (14) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,87 e Dólar Comercial em R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 14 de Abril de 2026 às 11:51
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