Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (14) em alta de 0,37%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$5,50. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 14 de Outubro de 2025 às 11:51
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