Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (13) em baixa de 1% . No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 0.56s - 13-09-22
Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 12:02
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