Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (13) em baixa de 1%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 5,17

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 12:02

Publicado em 

13 set 2022 às 12:02
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (13) em baixa de 1% . No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 0.56s - 13-09-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados