Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (13) em alta de 0,72%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,62 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro Marlo - 1.04s- 13-12-22.mp3
Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 12:03
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