Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (12) em queda de 0,04%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,76. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro Marlo 1.21s - 12-11-24
Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 12:02
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