Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (12) em baixa de 0,73%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 5,41. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 12 de Julho de 2022 às 12:00
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