Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (12) em baixa de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,32 e Dólar Comercial a R$ 4,94. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.16s- 12-12-23.mp3
Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 11:59
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