Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (12) em alta de 0,65%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo 1.23s - 12-03-24
Publicado em 12 de Março de 2024 às 12:01
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