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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (12) em alta de 0,63%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,07 e Dólar Comercial a R$ 4,66

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 12:00

Publicado em 

12 abr 2022 às 12:00
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (12) em alta de 0,63%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,07 e Dólar Comercial a R$ 4,66. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.14s - 12-04-22

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