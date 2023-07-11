Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (11) em queda de 1,40%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial a R$ 4,90. Ouça Matheus Caldeiras
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Publicado em 11 de Julho de 2023 às 12:15
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