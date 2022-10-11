Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (11) em queda de 0,94%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,06 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.55s - 11-10-22
Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 11:58
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