Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (11) em alta de 3,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 11 de Abril de 2023 às 12:00
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