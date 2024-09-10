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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em baixa de 0,17%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,18 e Dólar Comercial a R$ 5,60

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 11:56

Publicado em 

10 set 2024 às 11:56
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em baixa de 0,17%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,18 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.27s - 10-09-24 .mp3

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