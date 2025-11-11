Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em alta de 1,88%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,11 e o Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 11 de Novembro de 2025 às 11:54
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