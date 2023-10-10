Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em alta de 1,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,39 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 12:05
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