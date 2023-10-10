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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em alta de 1,18%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,39 e Dólar Comercial a R$ 5,09

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 12:05

Publicado em 

10 out 2023 às 12:05
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em alta de 1,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,39 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 10-10-23.mp3

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