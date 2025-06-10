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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em alta de 0,82%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,55

Publicado em 10 de Junho de 2025 às 11:58

Publicado em 

10 jun 2025 às 11:58
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em alta de 0,82%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,55. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s- 10-06-25.mp3

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