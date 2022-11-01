Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (1°) em queda de 0,18%

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (1º) em queda de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,14 e Dólar Comercial a R$ 5,10. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 01-11-22
Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 12:44
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