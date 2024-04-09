Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (09) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 09-04-24
Publicado em 09 de Abril de 2024 às 12:00
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