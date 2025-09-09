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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (09) em alta de 0,12%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,42

Publicado em 09 de Setembro de 2025 às 12:40

Publicado em 

09 set 2025 às 12:40
Mercado financeiro
setor financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (09) em alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - MARLO - 09-09-25.mp3

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