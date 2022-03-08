Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (08) em leve alta de 0,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,08. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.08s - 08-03-22.mp3
Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:02
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