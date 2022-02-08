Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (08) em baixa de 0,58%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,02 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 08-02-22
Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:03
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