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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (08) em baixa de 0,58%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,02 e Dólar Comercial a R$ 5,27

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:03

Publicado em 

08 fev 2022 às 12:03
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (08) em baixa de 0,58%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,02 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos. 
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 08-02-22

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