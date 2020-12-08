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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (08) em alta de 0,5%

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 13:01

Publicado em 

08 dez 2020 às 13:01
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (08) em alta de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,18 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 08-12-20

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