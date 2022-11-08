Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (08) com pequena alta de 0,29%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,17 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.54s - 08-11-22.mp3
Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 12:01
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