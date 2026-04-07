Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (07) em queda de 0,85%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,97 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 131s - Marlo - 07-04-26.mp3
Publicado em 07 de Abril de 2026 às 12:07
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