Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (07) em baixa de 1%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,21 e o Dólar Comercial a R$ 5,33. Ouça Marlo Barcelos.
CBN -Mercado Financeiro - 07-10-25
Publicado em 07 de Outubro de 2025 às 11:27
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