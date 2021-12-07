Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (07) em alta de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,65. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 07-12-21.mp3
Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:09
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