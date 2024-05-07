Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (07) em alta de 0,72%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial a R$ 5,06. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 07-05-24 .mp3
Publicado em 07 de Maio de 2024 às 11:52
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