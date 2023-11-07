Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (07) em alta de 0,43%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 4,86. Ouça Matheus Caldeiras.
MERCADO FINANCEIRO - MATEUS CALDEIRA - 1.01s - 07-11-23.mp3
Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 12:00
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