Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (06) em baixa de 2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5, 17 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.57s - 06-09-22
Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 11:59
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