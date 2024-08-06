Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (06) em alta de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,67. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 06-08-24
Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 12:01
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