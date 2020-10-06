Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (06) em alta de 0,9%

Bolsa de Valores operando ao final da manhã desta terça-feira (06) em alta de 0,9%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,48 e Dólar Comercial a R$ 5,50. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 06-10-20
Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:25
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