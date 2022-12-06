Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (06) em alta de 0,96%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,52 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.55s - 06-12-22.mp3
Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 11:59
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