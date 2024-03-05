Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (05) em baixa de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,37 e Dólar Comercial a R$ 4,95. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 1.19s - 05-03-24
Publicado em 05 de Março de 2024 às 11:58
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