Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (05) em alta de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial a R$ 5,46. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 05-10-21.mp3
Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 12:00
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