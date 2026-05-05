Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (05) em alta de 0,18%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 5,78 e o Dólar Comercial a R$ 4,92.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 05-05-26.mp3
Publicado em 05 de Maio de 2026 às 12:45
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta