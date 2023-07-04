Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (04) em baixa de 0,13%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,23 e Dólar Comercial a R$ 4,79. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 04-07-23.mp3
Publicado em 04 de Julho de 2023 às 12:07
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