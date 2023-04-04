Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (04) em alta de 0,92%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,07

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:59

Publicado em 

04 abr 2023 às 11:59
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (04) em alta de 0,92%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,07. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 04-04-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemoes de Vitória não terá atendimento neste sábado (6)
Jogadoras da Seleção brasileira de Futebol Feminino de 1988 posada. Em pé: Pelezinha, Suzana, Lica, Flordelis, Suzy, Simone, Elane e Fia. Agachadas: Russa, Roseli, Fanta, Michael Jackson, Marcinha, Sandra e Sissi..
Lula sanciona lei da Copa do Mundo Feminina e reconhece pioneiras
Encontro de brechós com peças a partir de R$ 10 tem edição inédita em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados