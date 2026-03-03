Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (03) em queda de 3,7%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,12 e o Dólar Comercial a R$5,29. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 03 de Março de 2026 às 11:48
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