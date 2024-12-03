Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (03) em alta de 0,63%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,38 e Dólar Comercial a R$ 6,07. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.19s - 03-12-24.mp3
Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 12:01
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