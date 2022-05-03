Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (03) em alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,30 e Dólar Comercial a R$ 5,02. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.08s - Marlo - 03-05-22
Publicado em 03 de Maio de 2022 às 12:06
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