Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (02) em baixa de 0,8%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,38 e Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 02-09-25.mp3
Publicado em 02 de Setembro de 2025 às 10:57
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