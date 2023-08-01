Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (01) em baixa de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,23 e Dólar Comercial a R$ 4,77. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 01-08-23
Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 11:58
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