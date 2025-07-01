Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (01) em alta de 0,21%

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (01) em leve alta de 0,21%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,43 e Dólar Comercial a R$ 5,44. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 01 de Julho de 2025 às 11:39
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