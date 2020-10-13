Bolsa de Valores operando nesta terça (13) em alta de 0,1%

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (13) em alta tímida de 0,1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,56 e Dólar Comercial a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 13-10-20
Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 13:03
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